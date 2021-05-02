Синоптики предупреждают об усилении ветра. Ожидаются мокрый снег и заморозки

В начале ночи - с воскресенья на понедельник - ожидается переменная облачность, после полуночи, начиная с юга, облачность уплотнится.

На юго-востоке Эстонии к утру начнётся дождь, возможен также и мокрый снег. В начале ночи ветер северо-восточный и северный 2-9, на побережье порывы до 13 м/с, после полуночи постепенно усилится 5-11, к утру порывами до 16 м/с, на островах и в прибережных районах 8-12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днём: Преимущественно облачно. Пройдёт дождь и мокрый снег, на востоке и юго-востоке Эстонии осадки интенсивные, меньше вероятность осадков на западе материка и островах. Ветер в основном северный и северо-восточный 8-13, порывы 16-22 м/с, на побережье Вирумаа не исключён немного сильнее. Температура воздуха на юго-востоке и востоке Эстонии 2..5, на западе 6..8°С.

Вторник, 04.05:

Ночью: Облачно с прояснениями. На востоке и в центральной Эстонии пройдёт дождь и мокрый снег, на западе вероятность осадков небольшая. Ветер северо-западный, северный 4-10, на востоке до 12, порывы 15, на побережье Вирумаа до полуночи до 18 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днём: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. До обеда ветер северо-западный, северный 3-8, на востоке страны порывы до 14 м/с, на островах 1-6 м/с, во второй половине дня ветер переменного направления 2-7 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

Среда, 05.05:

Ночью: Облачность уплотнится. После полуночи, начиная с островов, пойдёт дождь, возможен также и мокрый снег, к утру осадки достигнут материка. Ветер восточный, юго-восточный усилится 4-9, на островах и побережье 7-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха -1..+3, на островах до 5°С.

Днём: Облачно, с отдельными прояснениями. Пройдёт дождь, на севере Эстонии также и мокрый снег. Ветер на севере Эстонии восточный, юго-восточный 5-11, порывы 15 м/с, на юге Эстонии южной четверти 4-10 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

Четверг, 06.05: