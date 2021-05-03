Вот вам и весна! В Эстонии выпал снег

Полиция напоминает, что начиная с субботы на транспортных средствах должны быть установлены летние шины. "К сожалению, погодные условия ещё не совсем летние. Сегодня утром синоптик Кайро Кийтсак поделился ”бодрящими” фотографиями из Литвы и предупреждает, что зимние погодные условия направляются через Латвию к нам. По возможности, стоит воздержаться от участия на автомобиле в дорожном движении и взвесить вариант в пользу домашней конторы. Если все же есть необходимость куда-то ехать, то стоит быть особенно осторожным и выбирать скорость соответственно дорожным условиям. Также не забываем считаться с другими участниками дорожного движения!" — пишут стражи порядка в социальных сетях.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем погода будет преимущественно облачной. Пройдёт дождь и мокрый снег, на востоке и юго-востоке Эстонии осадки интенсивные, меньше вероятность осадков на западе материка и островах. Ветер в основном северный и северо-восточный 8-13, порывы 16-22 м/с, на побережье Вирумаа не исключён немного сильнее. Температура воздуха на юго-востоке и востоке Эстонии 2..5, на западе 6..8°С.

Вторник, 04.05:

Ночью: Облачно с прояснениями. На востоке и в центральной Эстонии пройдёт дождь и мокрый снег, на западе вероятность осадков небольшая. Ветер северо-западный, северный 4-10, на востоке до 12, порывы 15, на побережье Вирумаа до полуночи до 18 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. До обеда ветер северо-западный, северный 3-8, на востоке страны порывы до 14 м/с, на островах 1-6 м/с, во второй половине дня ветер переменного направления 2-7 м/с. Температура воздуха 5..11°С.