Прогноз на выходные: погода не для шашлыков — синоптики обещают дожди и переменную облачность
Суббота, 08.05:
Ночью: Облачно, с отдельными прояснениями. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, на юго-востоке материка осадки могут быть сильными. Местами образуется туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на островах западный и северо-западный 4-10, порывами до 14 м/с, к утру на материке ветер развернётся на западный и северо-западный и немного усилится. Температура воздуха -1..+5°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, после обеда, начиная с запада, погода постепенно улучшится. Ветер западный и северо-западный 5-10, порывами до 13, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 6..11°C.
Воскресенье, 09.05:
Ночью: В основном ясно, на северо-западе Эстонии переменная облачность, но тоже преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 3-9, в начале ночи порывами 12 м/с. Температура воздуха -2..+2, на побережье местами до +5°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. После полудня во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 4-9, порывами 13 м/с, вечером перейдет к южной четверти. Температура воздуха 10..13, на наветренном побережье до 7°С.