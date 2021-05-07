Прогноз на выходные: погода не для шашлыков — синоптики обещают дожди и переменную облачность

Ночью: Облачно, с отдельными прояснениями. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, на юго-востоке материка осадки могут быть сильными. Местами образуется туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на островах западный и северо-западный 4-10, порывами до 14 м/с, к утру на материке ветер развернётся на западный и северо-западный и немного усилится. Температура воздуха -1..+5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, после обеда, начиная с запада, погода постепенно улучшится. Ветер западный и северо-западный 5-10, порывами до 13, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 6..11°C.