НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | В четверг обещают кратковременный дождь, на выходных возможна гроза и более обильные осадки

Области низкого давления с Западной и Центральной Европы оттесняют расположенный над Россией антициклон и перемещает в Эстонию более влажные воздушные массы.

В четверг небольшой циклон, идущий с севера Украины через Литву может донести до Эстонии дождь и поднять ветер. Порывы восточного ветра могут достигать 15 м/с. Температура воздуха 17…23, на побережье до 13°С.

В пятницу-субботу погоду будет определять циклон, двигающийся по балтийскому побережью из Польши.

Пятница, 14.05

Ночью: Преимущественно ясная сухая погода. Ранним утром к юго-востоку Эстонии подойдёт более плотный массив облаков и возрастёт вероятность осадков. Ветер восточной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Узкая зона осадков смещается через территорию Эстонии, возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный, в первую половину дня также и северо-восточный и будет усиливаться до 5-10, порывами 15 м/с, вечером в районе Рижского залива возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха 17..22, на наветренном побережье до 12°C.

Суббота, 15.05

Ночью: Переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 3-9, в начале ночи в районе Рижского залива порывами 14 м/с. Температура воздуха 6..11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза. Осадки маловероятны в северной Эстонии. Ветер восточной четверти 3-9, порывы 12 м/с. Температура воздуха 14..19, на наветренном побережье около 10°C.

Воскресенье, 16.05

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Ветер восточной четверти 2-7 м/с, во второй половине дня стихнет и станет переменного направления. Температура воздуха 16..21, на наветренном побережье около 10°C.