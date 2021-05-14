Недолго музыка играла: на Эстонию надвигаются дожди и грозы

Как прогнозируют синоптики, в пятницу в первой половине дня ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. Во второй половине дня облачность уплотнится и количество осадков увеличится. Ветер юго-восточный и восточный 4-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 13…18, на наветренном побережье около 13°С.

Суббота, 15.05:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 2-8, в начале ночи на северном побережье до 11 м/с, утром развернётся на южную четверть. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Облачно с прояснениями и во многих местах пройдёт кратковременный дождь, местами гроза. Во второй половине дня облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер южной четверти 2-8 м/с, во второй половине дня стихнет и станет переменного направления. Температура воздуха 16..21, на наветренном побережье до 12°C.

Воскресенье, 16.05:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер повернёт западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 5..11°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западной четверти 2-8 м/с, после обеда стихнет и будет переменных направлений. Температура воздуха 15..20, на наветренном побережье до 13°C.

Понедельник, 17.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На островах возможен дождь.Ветер восточный и юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Дожди распространятся с островов через материк в северо-восточном направлении. Ветер юго-восточный и восточный усилится 5-10, в районе Финского залива порывами 15 м/с. Температура воздуха 18..23, на наветренном побережье до 13°C.