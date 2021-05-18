18.05.2021, 08:40
ФОТО | После внезапного паводка в Сетомаа открылась необычная картина(2)
Foto: Sven-Erik Enno
После позавчерашнего внезапного паводка в поселках Тоброва и Цергонды в Сетомаа открылась необычная картина, пишет Maaleht.
По словам географа природы Свена-Эрика Энно, внезапный паводок возникает, когда из малоподвижного грозового облака на небольшой участок земли за короткое время выходит большое количество воды. ”Вчера условия для этого были благоприятные”, — отметил он.
По имеющимся данным, такое произошло и в окрестностях Пылва и Муствеэ, а также кое-где в Таллинне.