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19.05.2021, 13:30

Синоптик советует не убирать зонты. До июня теплой погоды не будет

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Foto: Anna Aurelia Minev
”Конец мая все ближе. C жарой в более чем 20 градусов на какое-то время покончено. По-летнему теплая воздушная масса с восточной границы Эстонии отступит далеко в Россию. Ее уход будет торжественно сопровождаться грозовыми дождями”, — прогнозирует синоптик Кайро Кийтсак.

По словам синоптика, еще сегодня в Ида-Вирумаа будет тепло, но уже к вечеру вероятность дождей и гроз увеличится.

”С 20 мая нашу погоду будут определять преимущественно области низкого давления, которые увеличат влажность и повысят вероятность дождей. В некоторые дни наряду с ливнями ожидаются грозы. Что касается температуры, то конец месяца будет скорее прохладным”, — продолжает Кийтсак.

”Общий температурный фон будет гораздо скромнее, чем мы наблюдали в последние полторы недели. Дневной температурный максимум будет варьироваться в диапазоне от 10 до 17 градусов, хотя в отдельные дни не исключена и более теплая погода”.

По словам Кийтсака, согласно текущим прогнозам, до июня особой жары не ожидать не приходится. Более длительные модельные расчеты показывают, что начало июня может быть близко к норме или немного холоднее обычного, в связи с чем синоптик советует не убирать надолго зонты и резиновые сапоги, поскольку какое-то время природа должна насладиться охлаждающим душем после изнурительной жары.

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