НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Во вторник погода вновь испортится. Синоптики рассказали, когда придет летнее тепло

Вторник, 25.05

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами образуется туман. Ветер преимущественно южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 3..9, у поверхности почвы местами возможно понижение до 0°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер станет восточных направлений 3-9, на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье местами до 10°С.

Среда, 26.05

Ночью: Облачность уплотнится. Дожди распространятся с юго-запада по всей Эстонии. Усилится восточный ветер 5-10, порывы 14, на побережье до 17 м/с, утром в районе Рижского залива станет южных направления и картковременно ослабеет. Температура воздуха 8..12°С.

Днем: Облачно и дождливо. Вечером на юге и востоке эстонии облачность рассеется и осадки прекратятся. Восточный ветер перейдет к юго-западному 5-10, порывы 14-17 м/с. Температура воздуха 10..14, на юго-востоке до 16°С.

Четверг, 27.05

Ночью: В основном небольшая и переменная облачность, бгз осадков. На северо-западе Эстонии более облачно и во многих местах кратковременный дождь. Ветер южных направлений 6-11, порывы 14, на островах юго-западный ветер порывы до 17 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный, на островах к вечеру западный, северо-западный ветер 4-10, порывы 14, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 9..13, на юго-востоке до 16°С.

Пятница, 28.05

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье до 10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Во второй половине дня, начиная с запада, прояснит. Ветер западных направлений 3-9, порывы 13 м/с. Температура воздуха 13..17, на побережье местами до 10°С.

Синоптик Кайро Кийтсак отмечает, что 29-31 мая над Северной Европой образуется антициклон, под влиянием которого погода станет более сухой и солнечной.