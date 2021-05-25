Завтра сильные ливни могут привести к потопам

Синоптики предупреждают, что сильные осадки приведут к локальным потопам. Кроме этого, по всей Эстонии ожидается сильный ветер. Из-за высокой влажности поверхности земли и сильного ветра велика опасность обвала деревьев.

В среду днем будет облачно. Пройдёт дождь, во многих местах осадки сильные. Вечером на юге и востоке Эстонии облачность постепенно рассеется и осадки прекратятся. До обеда ветер восточный и юго-восточный 6-11, порывы до 17, на северном побережье 8-12, порывы до 18 м/с. Во второй половине дня, начиная с островов и юга Эстонии ветер постепенно перейдёт к западному, юго-западному и усилится 8-14, порывы 17-23 м/с, на побережье 10-16, порывы 20-26 м/с. Температура воздуха 10..13, на востоке Эстонии может повысится до 15°С.

Четверг, 27.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пойдёт кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11, порывы 14, на побережье в начале ночи до 17 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 13..16, на юго-востоке Эстонии до 18, на побережье местами 11°С.

Пятница, 28.05:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь и туман. Ветер западных направлений 2-6 м/с. Температура воздуха 3..8, на поверхности земли местами 0°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 2-8, на северном побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха 13..18, на побережье местами до 11°С.

Суббота, 29.05:

Ночью: Малооблачно, без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный 3-8, на северном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 3..8, на поверхности земли местами 0°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Преимущественно ветер северный, северо-западный 5-9, порывы 12 м/с. Температура воздуха 13..16, в Вирумаа и на побережье мемтами 11°С.