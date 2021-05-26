В Эстонии вынесено штормовое предупреждение первого уровня

Синоптики сообщают, что ложбина низкого давления, установившаяся над Данией, дойдет до стран Балтии и в этой ложбине образуется новый частичный циклон. Порывы ветра будут местами превышать 20 м/с.

Ожидается облачная погода, дождь. Во многих местах осадки очень сильные. К вечеру в Юго-Восточной Эстонии пройдут грозы.

Также к вечеру в Южной и Восточной Эстонии облачный покров постепенно рассеится и начнутся ливни. Ветер порывами до 18 м/с, в отдельных случаях порывами до 20-26 м/с.

Температура воздуха от 10 до 13 градусов, на юго-востоке Эстонии может подняться до 15.