К выходным дождь закончится, а что на следующей неделе — пока непонятно

Небольшой дождик может пройти и в субботу днем, но с воскресенья по среду мы сможем наслаждаться погодой без осадков. Погода должна быть достаточно безветренной и солнечной.

Зато погода на второй половине недели сейчас неизвестна. К середине недели из Скандинавии через Балтийское море начнет двигаться зона низкого давления, которая принесет с собой дожди, но еще не ясно, дойдут ли эти дожди до Эстонии. На всякий случай, в четверг нужно быть готовыми к дождю.

Что касается температуры, то она будет в районе 13–17 градусов, но на наветренном побережье и во время дождя она опустится до 10 градусов.

С новой недели нас порадует уже по-летнему теплая погода: в понедельник — 16–20 градусов тепла, в к середине недели — уже 23 градуса. На наветренном побережье температура все же будет ниже.

Смотрите прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee.

Четверг, 27.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в начале ночи южный, юго-западный 4-10, порывы 14, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-восточный 4-10, порывы 14 м/с. Температура воздуха 12..16°С.

Пятница, 28.05:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Во многих местах образуется туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 3..8, на поверхности земли местами 0°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западной четверти 2-7, на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха 13..18, на побережье местами до 10°С.

Суббота, 29.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный 3-8, на северном побережье порывы 11 м/с. Температура воздуха 3..8, на поверхности земли местами 0°С.