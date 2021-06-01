Сегодня в Эстонии официально начинается пляжный сезон

”Главное — чтобы посетители пляжей не оставляли самых младших членов семьи у водоема без присмотра”, — подчеркнул глава береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеэмель. Прошлым летом благодаря быстрому и своевременному вмешательству сотрудников G4S удалось спасти нескольких маленьких детей, за которыми не следили родители и которые едва не утонули. ”Маленькие дети весьма любопытны, но опасность они чувствуют еще не очень хорошо, поэтому присутствие родителей играет очень важную роль в предотвращении несчастных случаев”, — добавил он.

На общественных пляжах предназначенная для купания зона обозначена буйками. Плавать в этом месте безопаснее: глубина не слишком большая и пловец, как правило, находится в поле зрения спасателей на воде. Также буйки обозначают территорию, отведенную только для купающихся, а не для водного транспорта или серферов.

Пляжи и водоемы в Эстонии очень не похожи друг на друга. ”Прежде чем идти купаться, честно признайтесь себе, насколько хорошо вы на самом деле плаваете. Также следует прислушиваться к своему здоровью: каждое лето кому-то из немолодых пловцов становится плохо в воде, из-за чего человек может утонуть”, — предупредил Сеэмель.

Сотрудники береговой охраны напоминают, что правила благоустройства, установленные местными самоуправлениями, не позволяют приходить на пляж с домашними животными, и спасатели на воде следят за соблюдением этого правила. ”К счастью, много хороших мест для купания четвероногих друзей есть и за пределами официального пляжа”, — сказал глава береговой охраны.

Помимо питомцев, дома следует оставить алкоголь и стеклянную тару. ”Вместо этого в солнечный день возьмите с собой солнцезащитный крем, питьевую воду и хорошее настроение”, — посоветовал Сеэмель.

С 1 июня работает сайт www.g4s.ee/rannad, на котором приведена информация о температуры воздуха и воды и числе посетителей на пляжах.

Время работы береговой охраны G4S:

На таллиннских пляжах (Пирита, Штромка, Пикакари, Какумяэ, Харку) — с 1 июня по 31 августа, 10:00–20:00.

На Пярнуском пляже — с 1 по 14 июня и с 16 июня по 31 августа, 10:00–18:00 и с 15 июня по 15 августа, 10:00–20:00.

В Хаапсалу на пляже Паралепа — с 1 июня по 31 августа, 10:00–20:00, на пляже Вазикахолми совершаются патрульные обходы.

В Курессааре — с 1 июня по 31 августа, 11:00–20:00.

В Тарту в городском бассейне и открытом бассейне Эмайыги, а также на канале Анне — с 1 июня по 31 августа, 10:00–21:00.

В Вильянди у озера Паала — с 1 июня по 31 августа, 12:00–20:00 и у озера Вильянди — 10:00–22:00.

В Элва на пляже Вереви — с 1 июня по 31 июля, 12:00–20:00 и с 1 июня по 31 августа, 12:00–19:00.

В Тырва у озер Рийска и Ванамыйза — с 1 июня по 31 августа, 11:00–19:00.