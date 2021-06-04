Первые выходные лета: нас ждет до 25 градусов тепла!

Пятница, 04.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, не исключыена и гроза с большей вероятностью в южных уездах. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..23, на наветренном побережье местами до 15°С.

Суббота, 05.06:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 19..24, на наветренном побережье до 15°С.

Воскресенье, 06.06:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 20..25, на наветренном побережье до 15°С.

Понедельник, 07.06:

Ночью: Ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер преимущественно западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, к вечеру вероятность осадков может возрасти. Ветер преимущественно западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 20..25, на наветренном побережье до 15°С.