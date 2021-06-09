Кое-где вода прогрелась до 20 градусов и выше, но на некоторых столичных пляжах купаться опасно

Согласно данным береговой охраны G4S, теплее всего купаться в канале Анне, где температура воды во вторник вечером была 23 градуса, что сравнимо с температурой воздуха.

20 градусов и выше наблюдается также в озере Харку, на пляжах Паралепа, Васикахолми, в озерах Вереви, Тырва Ванамыйза, Вильянди Паала и пляже Тырва Рийска.

G4S настоятельно не рекомендует купаться на пляже Какумяэ, где вода слишком холодная (15 градусов по состоянию на вечер вторника), что может быть опасно.

Также не рекомендуется долго находиться в воде, температура которой 16-18 градусов. Сейчас такая температура зафиксирована на пляжах Пирита, Штрооми, Пикакари и Пярну.