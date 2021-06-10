ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ | Какая погода нас ждет в Иванову ночь?

Предсказатель погоды из Рапламаа Арао Сайдла заверяет, что не стоит волноваться — к Ивановой ночи погода не испортится. По его словам, после этой недели хорошая погода продолжится, а 23-24 июня нас ждет красивая, сухая и теплая погода.

Сайдла даже утверждает, что в этот раз отдыхающим на природе даже не понадобится куртка — настолько тепло будет в эти дни. По его словам, комаров не должно быть много из-за сухой погоды.

Все же остается маленькая вероятность грозы, но в общих чертах праздник должен пройти без осадков.

Юри Каменик, преподающий метеорологию в Таллинском университете, не настолько уверен в погоде в Иванову ночь, так как прогноз погоды колеблется между различными сценариями.

По его словам, теплая и сухая погода закончится на этих выходных, после чего на улице станет прохладнее. Однако потом тепло должно вернуться.

Согласно метеорологическому прогнозу, в Иванову ночь нас ждет 18–24°C тепла, а вероятность осадков сравнительно небольшая и составляет 10-25%.

Иностранные метеорологические порталы тоже обещают хорошую погоду на “Ивановку”. Например, в прогнозе российсикого портала Gismeteo.ru на 23 июня стоит 21°C, а на следующий день — еще теплее и без осадков. Ночью обещают 13–14°C.