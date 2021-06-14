В конце недели Эстонию накроет 30-градусная жара

По данным метеорологического портала gismeteo.com, в пятницу, субботу и воскресенье в Таллинне ожидается солнечная погода, без осадков. Температура воздуха в пятницу 26, в субботу 28, а в воскресенье — 31 градус тепла. В остальных регионах Эстонии картина схожая.