Эстонию захлестнет волна жары: температура поднимется выше 30°C

Сегодня северо-восточный край увеличивающейся над северной частью Польши зоны высокого давления распространится по Эстонии. Облачность низкая, без осадков. Западный ветер слабый, но возле Финского залива может достигать порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью 7..12°C, днем ​​18..23°C.

В четверг область высокого давления через страны Балтии и южную Финляндию распространится в Россию. Погода ясная, без осадков, ветер слабый. Температура воздуха ночью на материке опустится на несколько градусов ниже 10°C, на побережье до 13°C. Днем с юга придет тепло и столбик термометра поднимется почти до 25°C.

В пятницу область высокого давления направится в сторону России. Через ее западный край к Балтийского морю придет африканское тепло. Погода ясная и без осадков. Ветер юго-западный и южный, слабый или умеренный.

Ночью температура воздуха на материке опустится до 10 °C на побережье до 15 °C, днем столбик термометра поднимется до 24..28 °C, на побережье местами 18 °C.

В субботу (19.06) в западной части области высокого давления сохранится сухая жаркая погода с умеренным южным ветром. Температура воздуха ночью 12..17 °C, днем ​​25..30 °C, на побережье 20..24 °C.

В воскресенье (20.06) область высокого давления достигнет России и окажет сопротивление давлению малоактивной области низкого давления на западе. Влажность увеличится, поэтому днем будет облачно, но пока без осадков. Ветер по-прежнему умеренный, южный. Температура воздуха ночью 15..20, днем 28..32, на побережье местами 22 °С.

Июнь будет теплее обычного

Среднемесячная температура воздуха в первой половине месяца оказалась выше нормы. Во второй половине месяца более прохладные периоды будут чередоваться с теплыми, и в целом температурный фон июня будет чуть выше обычного (норма 13,5… 15,9 °С). Осадков будет меньше нормы (норма 47..88 мм).