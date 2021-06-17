Синоптик: ключевое слово предстоящих дней — "жара", но на Иванову ночь уже давно обещают ливни

Через западный край зоны высокого давления к нам придет жара из Африки. Температура воздуха будет повышаться день ото дня, и к концу недели по ночам будет 15–20 градусов, а днем температура поднимется ближе к 30 градусам. В самый жаркий день, которым будет, скорее всего, воскресенье, температура даже перевалит за отметку в 30.

В ближайшие дни будет сухо и безоблачно, а ветер будет слабым или умеренным. В воскресенье влияние зоны высокого давления уменьшится, что увеличит вероятность возникновения кучево-дождевых облаков и дождя.

На следующей неделе зона высокого давления начнет ослабевать, и с запада приблизится полоса низкого давления с более влажной и нестабильной, но все же теплой воздушной массой.

Жаркая погода сохранится и на Иванову ночь, но в то время увеличится возможность ливней и грозы. Если в понедельник вероятность осадков составляет 25%, то уже во вторник во многих местах она повысится до 50%.

На 23 и 24 июня погодные модели уже давно предрекают ливни. Вопрос остается лишь в том, когда пройдет дождь — до Ивановой ночи или уже после. Большая вероятность дождя все же 24 июня, но сильный дождь будет не везде.

Смотрите прогноз от pogoda.ee.

Четверг, 17.06:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье местами до 14°С.

Днем: Малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, вечером перейдёт к южному направлению 2-7 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 17°С.

Пятница, 18.06:

Ночью: Ясно. Ветер южных направлений направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Днем: Солнечно. Ветер юго-западный и южный 3-8 м/с. Температура воздуха 23..28, на побережье местами 18..22°С.

Суббота, 19.06:

Ночью: Ясно и сухо. Ветер южной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 14..18°С.

Днем: Солнечно. Ветер южной четверти 3-8, на островах и западном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 25..30, на побережье местами 20°С.

Воскресенье, 20.06: