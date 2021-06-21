Во вторник в Эстонии ожидается 35 градусов жары

Во вторник днем ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт ливневый дождь, после обеда ожидаются грозы и не исключается град. Ветер южных направлений 2-8, порывами до 11 м/с, во время грозы с сильным шквалистым ветром. Температура воздуха 30..35, на побережье местами 25°С.