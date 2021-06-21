В некоторых водоемах Эстонии вода прогрелась до 30 градусов. На столичных пляжах по-прежнему холодно

Согласно информации береговой охраны G4S, сегодня температура воды в озерах Вильянди и Паала поднялась до 28 градусов. По состоянию на 15:00 температура воды в канале Анне в Тарту составляла 27 градусов, в озере Харку 26, в Эмайыги, в озере Вереви и пляже Тырва Рийска — 25 градусов.

Из морских пляжей, которыми управляет G4S, температура воды в Курессааре составила 27 градусов, в Пярну и Хаапсалу на пляже Паралепа 23 градусов, а вот на столичных пляжах температура воды по-прежнему была ниже 20 градусов. Так, на Штромке было зафиксировано 19, в Пирита 18, на Пикакари и Какумяэ 17 градусов.