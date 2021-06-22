Метеослужба предупреждает: уже сегодня во многих местах ожидаются грозы

Как увтерждают синоптики, уже сегодня во второй половине дня на материке увеличится опасность грозы. Во время грозы осадки будут сильные, также возможем сильный ветер и град.

Гроза возможна как сегодня, так и в ближайшие дни.

Во вторник днем: Небольшая и переменная облачность. После обеда во многих местах пройдёт ливневый дождь, гроза и не исключается град. Ветер южных направлений 2-8, порывами до 12 м/с, во время грозы с сильным шквалистым ветром. Температура воздуха 30..35, на побережье местами 25°С.

Среда, 23.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами гроза с дождём. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, при грозе порывыстый. Температура воздуха 15..22°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах дождь с грозой, местами возможен град и сильные осадки. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 29..34, при дождевых облаках и на побережье местами 17..23°С.

Четверг, 24.06:

Ночью: Переменная облачность. Местами гроза с дождём. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 16..21°С.

Днем: Небольашя и переменная облачность. Местами пройдёт гроза с дождём. Ветер западной четверти 2-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 23..29, на побережье местами 19°С.

Пятница, 25.06:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдёт дождь. Ветер преимущественнл западной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт дождь, опасность грозы. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 23..29, на побережье местами 19°С.