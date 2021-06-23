23.06.2021, 09:39
ФОТО | Красиво, но опасно. Пыль из Средней Азии на закате в Тартумаа
Foto: Argo Ingver
Вчера до Эстонии добралась передвигающаяся в северном направлении масса пыли из Средней Азии, в связи с чем закат в Тарту был очень необычным.
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Хотя пылевые частицы имеют природное происхождение, по словам специалиста Министерства окружающей среды Реэт Пруул, необходимо избегать соприкосновения с ними.
”Особому риску подвержены люди с болезнями дыхательных путей и сердечно-сосудистыми заболеваниями, — сказала Пруул. — Если вам нужно выйти на улицу, вы можете использовать маски, которые стали для нас уже привычными, но рекомендуется находиться в помещении и с закрытыми окнами, пока ситуация не улучшится”. Специалист добавила, что возникновение такие ситуации невозможно спрогнозировать.