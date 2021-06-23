23.06.2021, 11:20
ОНЛАЙН-КАРТА | Для всей Эстонии вынесено грозовое предупреждение. Следите за ситуацией в реальном времени!(3)
Foto: Kenno Soo
По данным метеослужбы, холодный фронт с моря все ближе к Эстонии, в результате чего сегодня после обеда и вечером ожидаются дожди и грозы.
Вероятность грозы высокая по всей Эстонии, прежде чего на западе и севере страны, затем в центральной, южной и восточной ее части.
”Воздушная масса обогащена энергией и очень нестабильна. Уже в утренние часы грозовой очаг с Северной Латвии двигался в сторону Сааремаа и Хийумаа”, — сообщают метеорологи.
Грозовое предупреждение вынесено для всей Эстонии. Смотрите карту!
Также синоптики предупреждают о сильном ветре, ливне и крупном граде.
Погода сегодня будет жаркой и влажной. Температура воздуха днем 26-32 градуса, в Ида-Вирумаа до 35 градусов.
Наблюдать в режиме реального времени за тем, где сейчас наблюдается гроза, можно при помощи карты ниже!