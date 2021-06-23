ОНЛАЙН-КАРТА | Для всей Эстонии вынесено грозовое предупреждение. Следите за ситуацией в реальном времени!

Вероятность грозы высокая по всей Эстонии, прежде чего на западе и севере страны, затем в центральной, южной и восточной ее части.

”Воздушная масса обогащена энергией и очень нестабильна. Уже в утренние часы грозовой очаг с Северной Латвии двигался в сторону Сааремаа и Хийумаа”, — сообщают метеорологи.

Грозовое предупреждение вынесено для всей Эстонии. Смотрите карту!

Также синоптики предупреждают о сильном ветре, ливне и крупном граде.

Погода сегодня будет жаркой и влажной. Температура воздуха днем 26-32 градуса, в Ида-Вирумаа до 35 градусов.

Наблюдать в режиме реального времени за тем, где сейчас наблюдается гроза, можно при помощи карты ниже!