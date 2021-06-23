23.06.2021, 13:42
ВИДЕО | Резко потемнело и полило. Проливной дождь заставил автомобилистов вставать у обочины(33)
На присланном читателем видео видно, как внезапно начавшийся ливень оказался настолько сильным, что многие водители на Хаапсалуском шоссе посчитали наилучшим вариантом прекратить движение.
По словам читателя, движение в сторону Хаапсалу и островов проходило в обычном ритме, покуда вдруг не стало темно. Машины, едущие со скоростью 90 км/ч, как минимум вдвое снизили скорость, а многие и вовсе решили переждать опасное время у обочины.
Еще один читатель прислал видео того, как затопило туннель на Ярвевана теэ в Таллинне.