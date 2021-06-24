24.06.2021, 09:54
ФОТО | Ивановой ночи в Вильяндимаа придали магии и таинственности сгустившиеся свинцовые облака(2)
В час ночи над Вильяндимаа сгустились темные облака. В белую ночь это смотрелось особенно таинственно и завораживающе.
По данным эстонских синоптиков, сегодня днем ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западной четверти 2-8 м/с, во время грозы ветер сильный и порывистый. Температура воздуха 24...28, на побережье местами и во время дождя около 20°С.
В ночь на пятницу небольшая и переменная облачность. Местами пройдут ливни, возможна гроза и туман. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 14..19°С.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.