ФОТО | Ивановой ночи в Вильяндимаа придали магии и таинственности сгустившиеся свинцовые облака

По данным эстонских синоптиков, сегодня днем ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западной четверти 2-8 м/с, во время грозы ветер сильный и порывистый. Температура воздуха 24...28, на побережье местами и во время дождя около 20°С.

В ночь на пятницу небольшая и переменная облачность. Местами пройдут ливни, возможна гроза и туман. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

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