Прогноз на июль: жара продолжается

Среднемесячная температура воздуха будет выше нормы (от 17,2 до 18,4 градуса), осадки в пределах нормы, иногда выше (норма 49-82 мм).

Первая половина месяца пройдет по большей части под влиянием областей высокого давления. Погода по-летнему теплая, если не жаркая, преимущественного без осадков, лишь в районе 6 и 10 июля ожидается превалирование более влажной воздушной массы. Пройдут ливни и грозы.

Во второй половине месяца западное течение станет более активным и будет более заметно влияние областей пониженного давления на погоду, что приведет к более частым осадкам. Температура воздуха такая же, как обычно в июле.