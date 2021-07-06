Приготовьтесь: ливни и грозы затянутся до субботы! Присылайте свои впечатляющие фотографии грозы, ливня или их масштабных последствий!

Среда, 07.07

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Местами образуется туман. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 15…21°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. В материковой части во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер преимущественно южных направлений 2-7, порывами до 11 м/с. Температура воздуха 26…31, местами на побережье и при осадках до 22°С.

Четверг, 08.07

Ночью: Небольшая и переменная облачность. До полуночи местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза, ближе к утру к островам западной Эстонии подойдет новая зона осадков. Ветер преимущественно южной четверти 2-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 17..22°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут ливни и гроза, местами осадки будут сильными. Возможен град. Ветер преимущественно южных направлений 2-8, на островах во второй половине дня ветер северной четверти порывами 11 м/с, при грозе порывы ветра сильнее. Температура воздуха 25..30, местами на побережье и при выпадении осадков около 20°С.

Пятница, 09.07

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер в основном северных направлений 2-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 17..22°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут ливни, возможна гроза. Осадки местами сильные, возможен град. Ветер развернется к южной четверти 2-8, порывами 11 м/с, при грозе порывы ветра сильнее. Температура воздуха 25..31, местами на побережье и при выпадении осадков около 20°С.

Суббота, 10.07

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдут ливни, гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 17..22°C.