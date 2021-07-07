07.07.2021, 11:46
Внимание! Жара усиливается: метеослужба повысила уровень опасности
Foto: Andres Putting
С 7 по 11 июля над Эстонией продолжит превалировать очень теплая воздушная масса: среднесуточная температура воздуха в большинстве мест будет по-прежнему 20 и более градусов, а дневная во многих местах поднимается до 27–32 градусов.
В связи с не спадающей жарой государственная метеослужба повысила уровень опасности с первого уровня до второго.
Второй уровень означает, что погода представляет опасность, возникают необычные погодные явления, в связи с чем нужно быть очень внимательным и постоянно следить за прогнозом погоды и всеми рекомендациями властей.
Риск возникновения лесных пожаров местами высокий и очень высокий в Центральной и Восточной Эстонии.
В ближайшие дни ожидаются ливни и грозы, больше всего осадков выпадет на западе и севере страны.
На востоке и юго-востоке количество осадков более скромное, но полностью дожди не исключены.