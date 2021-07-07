НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | В ближайшие дни ожидается град. Следующая неделя облегчения не принесет

Так, в четверг и пятницу ожидаются дожди и грозы, которые будут сопровождаться порывами ветра. Возможен град. Дневной максимум температуры воздуха будет в районе 30 градусов. Еще жарче обещает быть суббота.

Четверг, 08.07

Ночью: Небольшая и переменная облачность. До полуночи местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза, ближе к утру к островам западной Эстонии подойдет новая зона осадков. Местами образуются туманы. Ветер преимущественно южной четверти 2-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 17..21°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь и гроза, местами осадки сильные, возможно выпадение града. На юго-востоке Эстонии вероятность выпадения осадков меньше. Ветер преимущественно южной четверти, на островах во второй половине дня ветер северной четверти 2-8, порывами до 11 м/с, во время грозы сопровождается сильными порывами. Температура воздуха 25..30, на побережье и при выпадении осадков около 20°С

Пятница, 09.07

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер слабый и переменного направления, в окрестностях Рижского залива ветер восточной четверти до 8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 16..21°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдут ливни и грозы, местами осадки сильные, возможен град. Ветер в континентальной части страны развернется к южной четверти, на островах и побережье восточной четверти 3-8, порывами 12 м/с, при грозе ветер с сильными порывами. Температура воздуха 25..31, местами на побережье Финского залива и при выпадении осадков около 20°С.

Суббота, 10.07

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На островах и западном побережье пройдут ливни и грозы. Ветер преимущественно восточной четверти 1-5 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 17..22°C.