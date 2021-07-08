ФОТО и ВИДЕО | Сильный ливень затопил улицы Таллинна

Для автомобилистов ситуация была усугублена плохой видимостью. Смотрите фото!

Как сообщают синоптики, в четверг днем ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь и гроза, местами осадки сильные, возможно выпадение града. На юго-востоке Эстонии вероятность выпадения осадков меньше. Ветер преимущественно южной четверти, на островах во второй половине дня ветер северной четверти 2-8, порывами до 11 м/с, во время грозы сопровождается сильными порывами. Температура воздуха 25..30, на побережье и при выпадении осадков около 20°С

Пятница, 09.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер слабый и переменного направления, в окрестностях Рижского залива ветер восточной четверти до 8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 16..21°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдут ливни и грозы, местами осадки сильные, возможен град. Ветер в континентальной части страны развернется к южной четверти, на островах и побережье восточной четверти 3-8, порывами 12 м/с, при грозе ветер с сильными порывами. Температура воздуха 25..31, местами на побережье Финского залива и при выпадении осадков около 20°С.

Суббота, 10.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На островах и западном побережье пройдут ливни и грозы. Ветер преимущественно восточной четверти 1-5 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 17..22°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах без осадков, лишь к вечеру на западе страны возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-восточный 3-9, на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха 27..33, на наветренном побережье до 25°C.

Воскресенье, 11.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь и не исключена гроза. Ветер южной четверти, после полуночи, начиная с островов, повернёт к юго-западному 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 22..27, в восточных уездах может повысится до 30°C.