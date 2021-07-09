Внимание! На Эстонию надвигаются ливни, грозы и шторм. Жара сохраняется

До обеда грозовые дожди пройдут преимущественно в западной части страны, а после обеда доберутся до восточной. В некоторых местах ливни очень сильные. Гроза сопровождается сильным ветром, возможен град. Вынесенное ранее предупреждение о сильной жаре сохраняется. Среднесуточная температура в большинстве мест превышает 20 градусов, дневной максимум достигает 32-33 градусов.

Опасность лесных пожаров в Центральной и Восточной Эстонии местами высокий или очень высокий.

Завтра эффективность зоны высокого давления немного повысится. Ночью на островах и западном побережье материка могут пройти дожди и грозы. Днем погода будет и солнечной, и облачной, но вероятность дождей мала. Ветер восточный, днем юго-восточный, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18..23, днем 27..33, на побережье до 25 градусов.

В воскресенье мы будем находиться на границе зоны высокого давления из России и зоны низкого давления с Балтийского моря. Ночью, в основном, сухо, но утром в Западной Эстонии возрастает вероятность ливня. Днем вероятность дождей и гроз выше на материке. Температура воздуха ночью 18..23, днем ​​23..28, в Восточной Эстонии до 31 градуса. Ветер повернет на запад и после обеда принесет прохладу.