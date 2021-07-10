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10.07.2021, 20:43

Синоптик обещает: по-летнему теплая погода сохранится до конца июля, но рекордной жары особо не будет

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Palavus Tallinnas
Palavus Tallinnas
Foto: Kiur Kaasik
По словам синоптика Госметеослужбы Кайро Кийтсака, температуры ниже 20 градусов до конца июля ждать не стоит.

Многие иностранные метеорологические порталы обещают Эстонии очень теплу погоду до конца июля. Delfi решил уточнить у Госметеослужбы, какой прогноз ожидается на главный летний месяц.

По словам синоптика, до конца следующей недели сохранится погода жарче среднего. После этого жара немного спадет и середина месяца порадует свежестью, но не опустится ниже 20 градусов. Согласно прогнозам, температура сохранится в районе 20-28 градусов.

После следующей недели такая погода, когда термометр показывает более 30 градусов тепла, нас больше не настигнет.

Читайте прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee.

Воскресенье, 11.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. На материке ветер развернётся с юго-восточного на юго-западный и западный 2-7, на островах и побережье южный и юго-западный 6-10 порывами до 14 м/с. Температура воздуха 18..23°С.небольшая и переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. На материке ветер развернётся с юго-восточного на юго-западный и западный 2-7, на островах и побережье южный и юго-западный 6-10 порывами до 14 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье порывами до 13 м/с, вечером на островах ветер развернётся на юго-западный. Температура воздуха 23..28, в восточных уездах до 31°С.П

Понедельник, 12.07:

Ночью: Ясно или с небольшой облачностью, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 14..22°С.

Днем: В основном ясно или малооблачно. На юге Эстонии более облачно и возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 25..31, на побережье местами 22°С.

Вторник, 13.07:

Ночью: Ясно или малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 15..22, во внутренних районах местами 13°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 27..33, на побережье местами 24°С.

Среда, 14.07:

Ночью: Ясно или малооблачно. Без осадков. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха 17..23°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха 28..34, на побережье и при дожде местами 24°С.

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