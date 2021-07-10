Синоптик обещает: по-летнему теплая погода сохранится до конца июля, но рекордной жары особо не будет(10)
Многие иностранные метеорологические порталы обещают Эстонии очень теплу погоду до конца июля. Delfi решил уточнить у Госметеослужбы, какой прогноз ожидается на главный летний месяц.
По словам синоптика, до конца следующей недели сохранится погода жарче среднего. После этого жара немного спадет и середина месяца порадует свежестью, но не опустится ниже 20 градусов. Согласно прогнозам, температура сохранится в районе 20-28 градусов.
После следующей недели такая погода, когда термометр показывает более 30 градусов тепла, нас больше не настигнет.
Читайте прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee.
Воскресенье, 11.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. На материке ветер развернётся с юго-восточного на юго-западный и западный 2-7, на островах и побережье южный и юго-западный 6-10 порывами до 14 м/с. Температура воздуха 18..23°С.небольшая и переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. На материке ветер развернётся с юго-восточного на юго-западный и западный 2-7, на островах и побережье южный и юго-западный 6-10 порывами до 14 м/с. Температура воздуха 18..23°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье порывами до 13 м/с, вечером на островах ветер развернётся на юго-западный. Температура воздуха 23..28, в восточных уездах до 31°С.П
Понедельник, 12.07:
Ночью: Ясно или с небольшой облачностью, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 14..22°С.
Днем: В основном ясно или малооблачно. На юге Эстонии более облачно и возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 25..31, на побережье местами 22°С.
Вторник, 13.07:
Ночью: Ясно или малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 15..22, во внутренних районах местами 13°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 27..33, на побережье местами 24°С.
Среда, 14.07:
Ночью: Ясно или малооблачно. Без осадков. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха 17..23°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха 28..34, на побережье и при дожде местами 24°С.