Метеорологи предупреждают: адская жара сохранится и на предстоящей неделе

В период с 10 по 15 июля погоду определяет установившаяся над Эстонией очень теплая воздушная масса. Среднесуточная температура воздуха составляет 20 градусов и более. 11-12 июля дневная температура будет колебаться в промежутке от 27 до 31 градуса, а 13-15 июля рост продолжится и максимальные показатели составят 30-34 градусов.

Опасность лесных пожаров в Пярнумаа и местами в Восточной Эстонии высокая или очень высокая.

Предупреждение второго уровня о жаре выносится в случае, если в течение трех и более дней максимальная температура воздуха составляет более 30 градусов или если средняя температура в течение трех и более дней превышает 25 градусов.

Согласно прогнозу на ближайшие дни, в воскресенье днем ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье порывами до 13 м/с, вечером на островах ветер развернётся на юго-западный. Температура воздуха 23..28, в восточных уездах до 31°С.П

Понедельник, 12.07:

Ночью: Ясно или с небольшой облачностью, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 14..22°С.

Днем: В основном ясно или малооблачно. На юге Эстонии более облачно и возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 25..31, на побережье местами 22°С.

Вторник, 13.07:

Ночью: Ясно или малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 15..22, во внутренних районах местами 13°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 27..33, на побережье местами 24°С.

Среда, 14.07:

Ночью: Ясно или малооблачно. Без осадков. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха 17..23°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь,опасность грозы. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха 28..34, на побережье и при дожде местами 24°С.