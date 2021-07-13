Для всей Эстонии вынесено предупреждение второго уровня: погода опасна!

”Будьте очень осторожны и постоянно следите за прогнозом погоды. Помните о рисках, которые могут быть неизбежными. Следуйте всем рекомендациям властей”, — советует метеослужба.

По данным синоптиков, сегодня во многих местах пройдут дожди с грозами. Вероятность высока прежде всего в Южной, Центральной и Восточной Эстонии. Местами осадки интенсивные, гроза сопровождается сильны сильными порывами ветра. Не исключен град.

До четверга над Эстонией останется превалировать очень теплая воздушная масса. Среднесуточная температура воздуха в большинстве мест ≥20 ° C, максимальная температура воздуха поднимается до 30..34 ° C.

Риск лесных пожаров в Восточной Эстонии высокий или очень высокий.

Ида-Вирумаа 13.07 во многих местах грозы с дождём. Осадки местами интенсивные, во время грозы сильные порывы ветра. Возможен град.

13-15.07. максимальные температуры воздуха повысятся до 30..34°C.

Йыгевамаа 13.07 во многих местах грозы с дождём. Осадки местами интенсивные, во время грозы сильные порывы ветра. Возможен град.

13-15.07. максимальные температуры воздух..а повысятся до 30..34°C.

Чрезвычайно высокая пожaрoопасность в лесах.

Ярвамаа 13.07 во многих местах грозы с дождём. Осадки местами интенсивные, во время грозы сильные порывы ветра. Возможен град.

13-15.07. максимальные температуры воздуха повысятся до 30..34°C.

Ляэне-Вирумаа 13.07 во многих местах грозы с дождём. Осадки местами интенсивные, во время грозы сильные порывы ветра. Возможен град.

13-15.07. максимальные температуры воздуха повысятся до 30..34°C.

Чрезвычайно высокая пожaрoопасность в лесах.

Пылвамаа 13.07 во многих местах грозы с дождём. Осадки местами интенсивные, во время грозы сильные порывы ветра. Возможен град.

13-15.07. максимальные температуры воздуха повысятся до 30..34°C.

Пярнумаа 13.07 во многих местах грозы с дождём. Осадки местами интенсивные, во время грозы сильные порывы ветра. Возможен град.

13-15.07. максимальные температуры воздуха повысятся до 30..34°C.