Тропическая жара постепенно спадет на следующей неделе, возможны и дожди

Как обещают синоптики, жара продержится до конца недели. Кроме того, со следующей недели начнутся и осадки.

Ночная температура сначала понизится до 20°, а затем и до 15°. Днем в понедельник будет еще до 30°, а во вторник уже до 25°. Начиная со среды должны прийти прохлада и осадки.

Смотрите прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee.

Четверг, 15.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. До полуночи местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Во многих местах образуется туман. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха 16..20, на побережье до 23°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Утром продолжится туман. Местами будут развиваться кучево-дождевые облака, возможна гроза. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха 28..33, местами на побережье и при осадках около 25°С.

Пятница, 16.07:

Ночью: В большинстве мест ясно, местами переменная облачность. В основном без осадков. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

Днем: Ясно или небольшая ,после обеда переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный и западный 3-8, на северо-западном побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 28..33, наветренном на побережье до 25°C.

Суббота, 17.07:

Ночью: Ясно или малооблачно. Без осадков. Ветер северный и северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье до 23°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. После обеда возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер северных направлений 3-8, на северном побережье во второй половине дня усилится западный и юго-западный ветер порывами 13 м/с. Температура воздуха 26..31, на побережье Финского залива до 23°C.

Воскресенье, 18.07:

Ночью: Ясно, местами переменная облачность. В основном без осадков. Ветер слабый переменных направлений. Температура воздуха 18..23°C,на побережье до 22°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза, вероятность грозы больше на юго-востоке Эстонии и у берегов Чудского озера. Ветер западных направлений 3-8, на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 25..30, на наветренном побережье до 22°C.