На Эстонию идут прохлада, ливни и грозы

Суббота, 17.07:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков, лишь на юго-востоке Эстонии в начале ночи местами пройдет кратковременный дождь. Местами образуется туман. Ветер северной четверти 1-7, на островах в начале ночи ветер северный и северо-западный 6-10, порывами до 13 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 14..20, на побережье местами до 23°С.

Днем: Ясно или малооблачно. На юго-востоке Эстонии кратковременные ливни. Ветер западных направлений, на побережье северных направлений 2-9 м/с. Температура воздуха 26..31, на побережье Финского залива до 23°С.

Воскресенье, 18.07:

Ночью: Преимущественно ясная и сухая погода. Ветер слабый и в основном западной четверти, утром немного усилится юго-западный ветер 4-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 13..18, на побережье до 22°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный и западный 5-10, порывами 14 м/с, после обеда на островах и западном побережье развернётся к северо-западному. Температура воздуха 25..30, на наветренном побережье и при осадках до 22°C.

Понедельник, 19.07:

Ночью: В начале ночи местами облачно и пройдет кратковременный дождь. После полуночи небо прояснится и погода будет без осадков. Ветер северо-западный 5-10, порывами 14 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье до 20°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный и западный 5-10, во второй половине дня на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 20..24°С.

Вторник, 20.07:

Ночью: В основном малооблачно и без осадков. Утром местами небольшая облачность и возможен кратковременный дождь. Ветер западной четверти 3-8, в начале ночи порывами 12 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье до 18°C.

Днем: Облачность в течение дня уплотнится и с середины дня во многих районах пройдут дожди, возможна гроза. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 19..24°C, во время осадков прохладнее.