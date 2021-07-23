Хорошие новости? На выходных в Эстонию возвращается жара

Суббота, 24.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно северо-западный, западный 3-9, на побережье порывами до 13, в начале ночи на северном побережье 15 м/с. Температура воздуха 9...15, на побережье до 18°C.

Днем: Переменная облачность. В первой половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный 4-10, во второй половине дня на северо-западном побережье порывами 16 м/с. Температура воздуха 18...23°C.

Воскресенье, 25.07:

Ночью: В основном ясно, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 3-8, в начале ночи на побережье Финского залива порывами 12 м/с. Температура воздуха 6...12, на побережье до 17°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Преобладает ветер северной четверти 1-5 м/с, после обеда на северном побережье западный ветер 8, порывами 12 м/с. Температура воздуха 20...25°C.

Понедельник, 26.07:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер в материковой части слабый неустойчивый, на северном побережье западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха 8...13, на побережье до 18°C.

Днем: В основном солнечно. Ветер преимущественно западной четверти 1-5, на северном побережье до 8 м/с. Температура воздуха 22...27°C.

Вторник, 27.07:

Ночью: В основном ясно и сухо. Ветер слабый и преимущественно южной четверти. Температура воздуха 10..15, на побережье до 20°C.

Днем: Солнечно, вечером облачности станет больше, но сохранится погода без осадков. Ветер слабый и преимущественно восточной четверти, на островах ветер юго-восточный до 8 м/с. Температура воздуха 25...30°С.