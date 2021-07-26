Жара возвращается. Столбик термометра поднимется до +32 градусов

По данным эстонских синоптиков, в понедельник днем будет ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 25..30, на побережье местами до 22°C.

Вторник, 27.07:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 14..20°С.

Днём: Небольшая облачность. Вечером на островах и юге Эстонии облачность увеличится, во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточных направлений 4-10, на островах порывы 12-15 м/с. Температура воздуха 27..32, на побережье с наветренной стороны до 24°С.

Среда, 28.07:

Ночью: Облачно с прояснениями. Грозовые дожди распространятся с островов и юга Эстонии в северном, северо-восточном направлении. Ветер восточный, юго-восточный, утром на островах южный, юго-западный ветер 3-9 м/с. Температура воздуха 16..20°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 20..25°С.

Четверг, 29.07:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 4-10 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 19..24°С.