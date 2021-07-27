Последний день жары — до 32 градусов! А уже завтра нас ждут дожди

Синоптик Кайро Кийтсак сообщает, что гроза ожидается как днем, так и ночью. Скорее всего, первая неделя августа останется дождливой, но сильного похолодания не будет.

Читайте прогноз от pogoda.ee.

Вторник, 27.07:

Днем: Ясно или малооблачно. Вечером на островах запада Эстонии и юге материка облачность уплотнится и местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточных направлений 4-9, на островах и побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 27..32, на наветренном побережье 24°C.

Среда, 28.07:

Ночью: Облачность уплотнится. Грозовые дожди медленно распространятся с островов запада Эстонии и юга материка в северо-восточном направлении, осадки местами сильные. Ветер восточной четверти 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы и осадки местами сильные. Ветер постепенно развернётся с восточных направлений на западные 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 20..25, на северо-востоке Эстонии до 30°С.

Четверг, 29.07:

Ночью: Облачность поредеет. До полуночи во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный и западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

Пятница, 30.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 13..18°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывы до 18 м/с. Температура воздуха 19..23°С.