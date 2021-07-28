Синоптик: после рекордно жаркого лета в Эстонию может прийти настоящая зима

Синоптик пишет, что под настоящей он имеет в виду снежную и морозную зиму. Сейчас вероятность “Ла-Нинья” на предстоящую зиму показывают несколько погодных моделей.

Что же такое Ла-Нинья? Это явление, когда температура поверхности восточной части Тихого океана становится холоднее среднего. Ла-Нинья напрямую не влияет на Эстонию, но может иметь косвенное влияние на течение, которое идет с запад на восток через Северную Атлантику. Оно может изменить погоду на всей Атлантике и повлиять на погоду в Европе.

В те годы, когда Ла-Нинья была сильной, в Эстонии наблюдались довольно холодные и снежные зимы: 1973-1974, 1975-1976, 1998-1999 и последний раз 2010-2011. Прошлая зима тоже была похожей на настоящую зиму, а значит, Ла-Нинья была средней.

Синоптик отмечает, что сезон 2010-2011 был одним из самых интересных аналогов из недавнего прошлого: жаркое лето, холодная зима, при этом июнь был прохладным.

Отдельный фактор — полярная ячейка или полярный вихрь, элемент циркуляции земной атмосферы в приполярных районах Земли, имеет вид приповерхностного вихря, который закручивается на запад, выходя из полюсов, и высотного вихря, закручивающегося к востоку. Если она сильнее среднего, то о настоящей зиме можно и не мечтать, если же слабее, то шансы выше.

Например, в 2019-2020 полярная ячейка была чрезвычайно сильной и задерживала холодный воздух на Арктикой и не позволяла ему распространиться в глубину Европы. Поэтому в Эстонии тогда была рекордно теплая и дождливая зима. Какой полярная ячейка будет в этот раз, еще неизвестно, но предполагается, что она может быть слабее среднего.

Синоптик отмечает, что на самом деле есть очень много факторов, которые могут повлиять на погоду.