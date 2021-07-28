НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Выходные обещают быть штормовыми

Четверг, 29.07

Ночью: небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 4-9, на побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха 14…19°C.

Днем: переменная облачность. Во многих местах пройдут ливни, опасность грозы. Ветер юго-западный 5-11, порывы 14, во второй половине дня на западном побережье Эстонии до 17 м/с. Температура воздуха 20…25°C.

Пятница, 30.07

Ночью: небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, утром дожди станут более частыми. Ветер юго-западный 5-11, порывами 13, на побережье — до 17, утром до 20 м/с. Температура воздуха 13…18°С.

Днем: облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, не исключена гроза. Вечером к островам подойдёт новая порция осадков. Ветер юго-западный 7-12, порывами 18, на побережье — до 15, порывы 23, вечером до 28 м/с. Температура воздуха 17…22°С.

Суббота, 31.07

Ночью: в начале ночи облачно с прояснениями, дождь. После полуночи облачно, осадков станет меньше. Ветер юго-западный, южный 8-13, порывами 20, на побережье юго-западный и западный 13-18, порывы 25 м/с, после полуночи ветер немного ослабеет. Температура воздуха 11…16, на побережье до 19°С.

Днем: облачно с прояснениями. Зона осадков начнёт распространяться с юга через материк, местами сильный дождь и опасность грозы. На севере Эстонии дожди ожидаются только к вечеру. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывами 15 м/с. Температура воздуха 17…23°С.

Воскресенье, 01.08

Ночью: облачно с прояснениями. До полуночи местами пройдёт дождь, после полуночи осадки станут более сильными, возможна гроза. Ветер юго-западный 5-9, порывы 12, на побережье 14 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: облачно с прояснениями. Пройдёт дождь, возможна гроза, во второй половине дня начиная с островов осадков станет меньше. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы 14, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха 18..22, на юге страны до 24°С.

Первая половина новой недели будет поспокойнее, но ситуация с осадками — очень неустойчивой. Время от времени будут идти дожди — в понедельник в основном в дневное время, во вторник вероятность осадков снизится, а в среда обещает быть более дождливой.

Ветер западный направлений принесет прохладу: по ночам ожидается около +10°, днем — в районе 20° градусов тепла.