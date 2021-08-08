Эстонский климатолог: скоро наступят такие времена, когда всю зиму придется стричь траву

- На прошлой неделе (19-25 июля — прим. ред.) мы смогли отдохнуть от жары, но на этой неделе (26 июля-1 августа — прим. ред.) она вернулась. Как вы считаете, мы уже дошли до такой точки, когда такае горячие волны будут гостить у нас каждое лето, или это лето было особенным, даже если учитывать тенденции последних десятилетий?

- Конечно, оно необычное Хотя, если посмотреть в будущее, то волны жары будут учащаться.

Почему сложилась нынешняя жаркая погода? Над Россией и Сибирью образовался устойчивый антициклон, который и принес нам теплый воздух. И не пускает к нам циклоны с атлантики. Поэтому дождей у нас нет, все осадки выпали в Германии и Бельгии.

Вопрос в том, связана ли каким-то образом эта жаркая погода с потеплением климата? Скорее нет. Такая погода и раньше была. Но то, что температура настолько высокая, может быть антропогенным влиянием. 34 градуса — это всё-таки необычно и ненормально.

- Что показывают климатические модели? Каким будет наше лето через 5-10 лет или в конце века? Часть ученых прогнозируют, что климат в Эстонии в ближайшем будущем станет более морским, а летняя погода — более прохладной и ветреной.

- Может быть по-разному. Можно предположить, что дождливых летних периодов в будущем будет больше. До нас будут чаще доходить циклоны и штормы с Атлантического океана, и они станут, вероятно, сильнее.

С другой стороны могут развиваться также и блокирующие факторы. Те же антициклоны, которые формируются над Россией и Балтийским морем.

- А зима? Можно ожидать гораздо более теплых зим?

- По поводу зим ясно ясно то, что они будут мягче и теплее. Через пару десятилетий у нас, по всей видимости, будут много зим, когда придется все время стричь траву.

Не стоит забывать, что мы живем в северных широтах. Волны холода будут и в будущем, но конечно не 30-градусные. Скорее мы движемся в сторону среднеевропейского климата.