Шторм наступает: вечером ожидается ветер до 25 м/с, во многих местах возможны грозы

Читайте прогноз от pogoda.ee.

Пятница, 30.07:

Днем: Облачно облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, опасность грозы, вечером запада Эстонии достигнет зона плотных обложных дождей. Ветер юго-западный в континентальной части 7-12, порывы 20, на побережье 15, порывы 23 м/с, вечером в районе Рижского залива порывы ветра могут достигать 25 м/с. Поздно вечером, начиная с северо-запада, ветер ослабеет. Температура воздуха 18..23°C.

Суббота, 31.07:

Ночью: В начале ночи облачно с прояснениями, дождь, местами осадки сильные, возможна гроза. После полуночи, начиная с запада, облачность рассеется и осадки уйдут на восток. Юго-западный ветер перейдет к западному, северо-западному 5-11, порывами 15, в начале ночи до 21 м/с, после полуночи ветер ослабеет. Температура воздуха 11..16, на побережье до 19°С.

Днем: Облачность увеличится. Во многих местах кратковременные дожди, опасность грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывами 15 м/с. Температура воздуха 18…23°С.

Воскресенье, 01.08:

Ночью: В начале ночи малооблачно, местами кратковременный дождь. После полуночи осадки станут более сильными и распространятся по всей территории, опасность грозы. Ветер юго-западный, южный 3-9, на островах и побережье порывы 12-14 м/с. Температура воздуха 11..16, на побережье до 18°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность рассеется и осадков станет меньше. Ветер преимущественно юго-западный 7-12, порывы до 18 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 18..22, на юге Эстонии до 24°С.

Понедельник, 02.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный 3-8, в начале ночи порывы до 12 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 11..16, на побережье до 18°С.

Днем: Переменная облачность, местами кратковременный дождь, на востоке Эстонии более облачно и дождей больше. Ветер придет к северо-западному, западному 4-9, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 16..21°С.