Пока только разминка: настоящие ливни ожидаются в начале новой недели

Читайте прогноз погоды в Эстонии на ближайшие дни от pogoda.ee:

Воскресенье, 01.08:

Ночью: Начиная с запада облачность уплотнится и осадки распространятся на материк, возможная гроза. Ветер юго-западный, южный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с, на островах и в районе Рижского залива утром 8-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 13…17°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдут дожди с грозами, после обеда, начиная с юга, облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер преимущественно юго-западный 7-12, порывами до 17 м/с, в районе Рижского залива в первой половине дня 10-15, порывами до 20 м/с, к вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха 18…21, на юге Эстонии до 23°C.

Понедельник, 02.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный 3-9, в начале ночи порывы до 14 м/с, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха 10…14, на побережье до 18°С.

Днем: Преимущественно облачно, на островах облачно с прояснениями. Зона плотных осадков распространится с юга на северо-восток, наиболее сильные дожди пройдут к востоку от воображаемой линии Пярну-Таллинн, местами возможна гроза. Ветер северо-западный, западный 4-10, порывами до 14, вечером в Причудье до 18 м/с. Температура воздуха 15…21°С.

Вторник, 03.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, на северо-востоке осадки могут быть сильными, возможна гроза. Ветер западной четверти 4-10, порывами 13 м/с, на северном побережье и на берегу Чудского озера порывами до 18 м/с. После полуночи ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха 10…16°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. К вечеру вероятность осадков уменьшится. Ветер западной четверти 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 16…21°С.

Среда, 04.08: