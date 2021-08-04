НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | У синоптиков две новости: хорошая и плохая

Четверг, 05.08

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 15°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. В первой половине дня ветер переменный, слабый, после полудня преимущественно восточный, северо-восточный 1-7, на побережье порывы до 10 м/с. Ветер слабый и переменных направлений. Температура воздуха 18..22°C.

Пятница, 06.08

Ночью: В основном ясно и сухо. Ветер восточых направлений 2-5, на побережье до 8 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье около 15°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Восточный, северо-восточный ветер усилится 5-10, порывами 14 м/с. Температура воздуха 19..24°C.

Суббота, 07.08

Ночью: Облачность уплотнится. После полуночи, начиная с юга, дожди распространятся по всей Эстонии. Восточный, северо-восточный ветер усилится 5-12, порывами 15, к утру на побережья Финского залива до 20 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Днем: В основном облачно и дождливо, местами возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный 7-12, порывами 15, на северном побережье до 20 м/с. Температура воздуха 16..20, во второй половине дня на юге Эстонии до 22°C.

Воскресенье, 08.08

Ночью: В начале ночи облачно и дождливо, после полуночи облачность рассеется и осадки поредеют. Восточный ветер станет южных направлений 3-8, на севере Эстонии в начале до 12, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 20..25°C.

В понедельник над Балтийским морем пронесется новый циклон, обусловленная им полоса осадков пройдет по Эстонии ночью, днем дожди будут идти реже. Но поднимется ветер. Температура воздуха ночью около 15 градусов тепла, днем комфортное лето - +25°.

В последующие пару дней есть основания прогнозировать усиление над Эстонией атмосферного давления: вероятность осадков уменьшится, будет преобладать умеренно теплая, комфортная, типичная для нашей страны в начале августа погода.