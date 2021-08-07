Прогноз погоды на выходные: все дни дожди — лучше остаться дома

В субботу до обеда в основном облачная погода. Пройдёт дождь, местами возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный 5-12, порывы 15, на северном побережье до 20 м/с. После обеда, начиная с юга, начнутся прояснения, но всё же во многих местах разовьются новые кучево-дождевые облака, вероятность грозы сохранится. Ветер повернёт к юго-восточному и южному и постепенно ослабеет. Температура воздуха 17..22, в южной Эстонии до 24°C.