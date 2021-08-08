Прогноз на начало недели: вернется ли жара и закончатся ли дожди?

Понедельник, 09.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь. Местами образуется туман. Ветер южной четверти 3-8, на островах запада Эстонии порывы юго-западного ветра будут достигать 13 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. К вечеру на западе страны облачность уплотнится и зона осадков распространится с островов на материк. Ветер южной четверти 3-9, к вечеру повернёт к восточному и усилится в районе Рижского залива порывами 13 м/с. Температура воздуха 19..24°C.

Вторник, 10.08:

Ночью: Облачно. Временами дождь, осадки местами сильные. После полуночи, начиная с юга, облака поредеют и вероятность осадков уменьшится. Ветер постепенно повернёт с восточной четверти на юго-западную 4-9, порывы 13 м/с, в районе Рижского залива 7-12, порывы до 17 м/с, утром немного ослабеет. Температура воздуха 13..18°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, во второй половине дня ливневые дожди пройдут во многих местах. Ветер юго-западный и западный 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 19..24°C.

Среда, 11.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 3-8, порывами 12 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 17°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

Четверг, 12.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 7..13, на побережье до 16°C.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, во второй половине дня вероятность осадков увеличится. Ветер переменного направления 1-7 м/с. Температура воздуха 18..23°C.