НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | На предстоящую неделю синоптики обещают лишь один приличный день

Четверг, 12.08

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Слабый и неустойчивый ветер, на побережье ветер северной четверти до 8 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт дождь, возможна гроза. Во второй половине дня, начиная с северо-запада страны, облачность постепенно рассеется и вероятность осадков уменьшится. Преимущественно ветер западный, северо-западный 3-8, после обеда на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 17..23°C, при дожде на 1-2 градуса прохладней.

Пятница, 13.08

Ночью: Преимущественно ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-8, на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 17°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. На материковой части в некоторых местах дождь. Ветер западный, юго-западный 4-9, порывы 12 м/с. Температура воздуха 21..24, на побережье местами до 19°C.

Суббота, 14.08

Ночью: В начале ночи небольшая облачность, без осадков. После полуночи, начиная с запада, облачность уплотнится. Утром к Рижскому заливу и к югу Эстонии подойдет зона дождей и далее распространится на материк. Ветер южный, юго-западный 4-9, на островах и западном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье до 18°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдёт дождь, возможна гроза. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 15 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Воскресенье, 15.08

Ночью: В начале ночи малооблачно и преимущественно без осадков. После полуночи, начиная с островов, облачность уплотнится и по западу страны пойдёт дождь. Ветер юго-западный 5-10, порывы 15 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 17°С.