Прогноз погоды на выходные: будет шумно

Сегодня до обеда будет облачно с прояснениями, пройдёт дождь, ожидается гроза. Во второй половине дня, начиная с запада облачность поредеет и осадков станет меньше. Ветер юго-западный и южный, на юго-востоке Эстонии до обеда также юго-восточный 4-10, порывами 13, на побережье 15 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Воскресенье, 15.08:

Ночью: В начале ночи к островам подойдут дождевые облака и к утру распространятся через Эстонию. Ветер южный и юго-западный 5-12, порывы 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 17°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Пройдёт ливневый дождь, гроза, более сильные осадки ожидаются во второй половине дня. Ветер юго-западный 5-12, порывы 15, на побережье до 18 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 16..20°С.

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