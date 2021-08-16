В понедельник будет тепло, но неделя выдастся дождливой

Понедельник, 16.08:

Ночью: В начале ночи облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, опасность грозы. После полуночи облачность и осадки поредеют. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывы 15-17 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 9..14, на побережье до 17°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Во второй половине дня к островам подойдет зона более плотных облаков и дождей и вечером распространится на материковую часть, возможна гроза. Ветер южных направлений 3-9, на побережье островов порывы до 12 м/с. Температура воздуха 17..21, на юго-востоке до 23°С.

Вторник, 17.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, опасность грозы. Ветер юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Облачно. Дождь, осадки во многих местах сильные, опасность грозы. Вечером, начиная с юга, облачность и осадки поредеют. Ветер юго-восточный, южный 2-8 м/с, во второй половине дня станет юго-западным и усилится 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 18..22°С.

Среда, 18.08:

Ночью: Небольшая облачность, местами кратковременный дождь. В середине ночи, начиная с островов, облачность увеличится, на западе Эстонии кратковременные дожди, опасность грозы. Ветер юго-западный, южный 5-10, на побережье до 12, порывы до 17 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье местами 16°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер южный, юго-западный, во второй половине дня западный 7-12, порывы 15, на побережье до 14, порывы до 20 м/с. Температура воздуха 16..20°С.

Четверг, 19.08:

Ночью: Переменная облачность, во многих местах кратковременные дожди. Ветер юго-западный 6-12, порывы 15, на побережье до 17, на северном побережье 10-14, порывы до 20 м/с, утром постепенно ослабеет. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Переменная облачность, во многих местах кратковременные дожди, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный 6-12, на побережье порывы 15, на северном побережье до 17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 17..20°С.